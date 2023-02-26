Світовий банк виділить Україні грант на 2,5 млрд доларів

Світовий банк виділить Україні черговий пакет допомоги на 2,5 млрд. доларів, йдеться на офіційному сайті організації.

Кошти будуть витрачені на мирні цілі – підтримку життєво важливої інфраструктури та адміністративних функцій. Здійснюватиметься фінансування за підтримки американського Агентства міжнародного розвитку (USAID).

Це не перша така допомога Світового банку Україні під час війни. Раніше в такий спосіб вже виділялися гроші на охорону здоров'я, школи, пенсійне забезпечення та допомогу біженцям. Загальний обсяг виділеної допомоги становив понад 20 млрд доларів.

За словами президента Світового банку Девіда Мальпасса, зусиллями його організації вдалося допомогти близько 12 мільйонам українців. Він запевнив, що вона й надалі надаватиме країні підтримку для відновлення того, що зруйнувала війна.