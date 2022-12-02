Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року

Надходження за рік скоротилися на 2,9%.

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень місяць поточного року склав 1,125 млрд доларів. Це на 2,9% менше, ніж у той же період роком раніше (1,159 млрд доларів). Про це йдеться у оцінках Національного банку України (НБУ).

Відповідно до даних НБУ, за січень-жовтень 2022 року в Україну надійшло 11,074 млрд доларів, що на 3,8% менше, ніж минулого року (11,507 млрд доларів).

Однак Нацбанк у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну за підсумками року з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. А на 2023 рік прогноз підвищено з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. В 2024 році очікується 13,8 млрд доларів.


Олена Середа, ZN.ua





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