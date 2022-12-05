Україна отримала перші $1,5 мільярда гранту від США

До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку — $1,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Деталі

У відомстві пояснили, що це перший транш грантових коштів з $4,5 млрд, надані у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Куди підуть кошти

Кошти будуть використані на забезпечення пенсійних виплат та соціальної допомоги. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.