Україна отримала перші $1,5 мільярда гранту від США

До державного бюджету надійшла перша частина гранту від США через Цільовий фонд Світового банку — $1,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Україна отримала перші $1,5 мільярда гранту від США
Фото: pixabay.com

Деталі

У відомстві пояснили, що це перший транш грантових коштів з $4,5 млрд, надані у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Куди підуть кошти

Кошти будуть використані на забезпечення пенсійних виплат та соціальної допомоги. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.





Интересные новости
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBCBinance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Блок рекламы


Похожие новости
Україна отримає 200 мільйонів євро від KfW для підтримки внутрішньо переміщених осібУкраїна отримає 200 мільйонів євро від KfW для підтримки внутрішньо переміщених осіб
Росія у листопаді недоотримала майже $1.5 млрд доходів від нафти і газуРосія у листопаді недоотримала майже $1.5 млрд доходів від нафти і газу
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Україна веде переговори з Туреччиною про направлення в Україну плавучих електростанційУкраїна веде переговори з Туреччиною про направлення в Україну плавучих електростанцій
Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від ФранціїУкраїна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції
Україна розраховує на повне відключення російських банків від SWIFT у 9-му пакеті санкційУкраїна розраховує на повне відключення російських банків від SWIFT у 9-му пакеті санкцій
Україна тестово імпортувала електроенергію з РумуніїУкраїна тестово імпортувала електроенергію з Румунії
Україна отримає додаткові 100 млн євро від Франції: які умови і коли повертатиУкраїна отримає додаткові 100 млн євро від Франції: які умови і коли повертати
Україна отримала черговий грант на $4,5 млрд: на що спрямують коштиУкраїна отримала черговий грант на $4,5 млрд: на що спрямують кошти
На ринку нерухомості з'являються перші дзвіночки майбутньої кризиНа ринку нерухомості з'являються перші дзвіночки майбутньої кризи
Последние новости
Подгружаем последние новости