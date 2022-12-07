Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші

Підписана угода передбачає, що кошти будуть спрямовані на підтримку ВПО, інформує ZN.ua.

Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші
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Найближчим часом Україна отримає від Німеччини грант в обсязі €200 млн для покриття витрат з виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Відповідну угоду було підписано під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Допомогу надасть Кредитна установа для відбудови (KfW). Окрему угоду також підписано до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України від Уряду ФРН залучено вже €1,5 млрд. Ці кошти спрямовано на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків та видатків у сфері освіти і охорони здоров’я, допомоги ВПО, а також підтримку державних програм з кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.

У травні Кабмін вже залучив пільговий кредит у €150 млн від Кредитної установи для відновлення (KfW), гроші пішли на відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомлялось раніше, Світовий Банк надасть Україні грант у розмірі $4,5 млрд.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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