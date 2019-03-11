Бывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSии

РоSSийский бизнесмен Владимир Антонов, которому среди прочего принадлежал украинский Конверсбанк и английский ФК "Портсмут", получил 2,5 года колонии в РоSSии.

Об этом пишет местное издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей в связи с крахом банка "Советский", который обанкротился в 2015 году.

По версии обвинения, в октябре 2015 года Владимир Антонов и другие фигуранты дела осуществили хищение из банка "Советский". Через подставных лиц они взяли в банке ничем не обеспеченный кредит с лимитом выдачи 150 миллионов рублей. Обязательства перед банком они не выполнили.

Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку.

Защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн.

С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. В понедельник после оглашения приговора банкира взяли под стражу.

Напомним, в 2000-х Владимир Антонов контролировал ряд банков, для управления активами предпринимателя в 2004 году была создана "Конверс групп". В РоSSии он был совладельцем Инвестбанка, в Украине - КонверсБанка, который позже был переименован в CityCommerce Bank, а впоследствии обанкротился.

Антонов и его партнеры владели британским футбольным клубом "Портсмут" и компанией North One Sport - глобальным промоутером чемпионата мира по ралли, а также рядом других спортивных активов в разных странах мира. Структуры Антонова также владели пакетом акций медиаконцерна Lietuvos rytas и контрольным пакетом латвийского издательского дома "Телеграф".

Кроме того Антонову принадлежали английский производитель спортивных внедорожников Bowler и доля в производителе спортивных автомобилей Spyker Cars N.V. Долгое время Антонов пытался купить шведского автопроизводителя Saab, в итоге его приобрел Spyker, но ради этого банкиру пришлось выйти из числа акционеров компании.