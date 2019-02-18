Косюк купил крупнейшего производителя курятины в Юго-Восточной Европе

Сделку по приобретению Perutnina Ptuj завершат в ближайшие дни.

?Косюк купил крупнейшего производителя курятины в Юго-Восточной Европе
Фото: balkaneu.com

Украинская группа "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получила разрешение антимонопольного комитета Словении на покупку компани Perutnina Ptuj, крупнейшего производителя мяса птицы и курятины в Юго-Восточной Европе.

Как сообщила пресс-служба МХП, на этом сделка по покупке Perutnina Ptuj практически завершена.

Ее уже санкционировали антимонопольные органы Австрии, Северной Македонии, Сербии и Румынии.

В ближайшие дни соглашение будет завершено на встрече акционеров Perutnina Ptuj.

МХП впервые сообщил объявил о планах купить 90,68% акций Perutnina Ptuj в ноябре 2018 года. Компания планирует инвестировать 200 млн евро в производственную базу словенской фабрики в течение четырех-пяти лет.

Агрохолдинг МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке. Агрохолдинг также занимается растениеводством: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры - пшеницу, рапс - продает третьим лицам.


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