Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году

Заработная плата врачей и медсестер в связи с медицинской реформой выросла в два-три раза.

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила в интервью Радио Свобода.

"На уровне семейных врачей первичного звена - (зарплата достигает - ред.) от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и от того, это педиатр, или это семейный врач, или терапевт", - сказала глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре 2018 года, 76% украинцев не только выбрали своего врача, но и довольны своим выбором.

"Три четверти уже довольны своими врачами", - добавила и.о. министра.

Она связывает увеличение заработной платы с внедрением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

"У тех врачей, которые на самом деле являются хорошими врачами, много пациентов, за каждого пациента они получают средства, и в конце они имеют новый трудовой договор со своим медицинским учреждением. Они уже не привязаны к тарифной сетке. И за каждого пациента получают какую-то часть денег", - объяснила Супрун.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья Украины во время третьей волны подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи получила от них 1207 заявок. Только 10 заявок были отклонены из-за несоответствия требованиям.

По итогам "первой" и "второй волны" заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн. по системе "деньги идут за пациентом".