Состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины Земли
Количество миллиардеров увеличивается каждые двое суток.
Экономическое неравенство в мире в 2018 году продолжило увеличиваться. В ежегодном докладе гуманитарной организации Oxfam говорится, что доходы беднейшей половины Земли теперь равны состоянию всего 26 самых богатых людей в мире.
Число богачей, состояние которых равняется средствам беднейшей половины Земли, ежегодно сокращается. Например, в 2013 году это были 85 человек, в 2017-м - 43.
В 2018 году количество миллиардеров увеличивалось со скоростью один человек каждые двое суток. Сейчас их уже более 2200 человек, причем девять из десяти - это мужчины.
Почти половина населения Земли - около 3,4 млрд человек - живут менее чем на 5,5 доллара в сутки, тогда как миллиардеры вместе богатеют на 2,5 млрд доллара в сутки. За год их благосостояние выросло на 900 миллиардов долларов и достигло максимального значения в истории.
В качестве примера экономического неравенства Oxfam приводит состояние Джеффа Безоса, владельца Amazon и самого богатого человека в мире. Всего 1% от его 112-миллиардного капитала равен бюджету здравоохранения в Эфиопии, где проживает 105 млн человек.
Напомним, что самым богатым человеком в Украине является владелец группы System Capital Management Ринат Ахметов, его состояние, по некоторым оценкам, превышает 12 млрд долларов. В целом в Украине насчитывается семь миллиардеров.
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