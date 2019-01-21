Состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины Земли

Количество миллиардеров увеличивается каждые двое суток.

Экономическое неравенство в мире в 2018 году продолжило увеличиваться. В ежегодном докладе гуманитарной организации Oxfam говорится, что доходы беднейшей половины Земли теперь равны состоянию всего 26 самых богатых людей в мире.

Число богачей, состояние которых равняется средствам беднейшей половины Земли, ежегодно сокращается. Например, в 2013 году это были 85 человек, в 2017-м - 43.

В 2018 году количество миллиардеров увеличивалось со скоростью один человек каждые двое суток. Сейчас их уже более 2200 человек, причем девять из десяти - это мужчины.

Почти половина населения Земли - около 3,4 млрд человек - живут менее чем на 5,5 доллара в сутки, тогда как миллиардеры вместе богатеют на 2,5 млрд доллара в сутки. За год их благосостояние выросло на 900 миллиардов долларов и достигло максимального значения в истории.

В качестве примера экономического неравенства Oxfam приводит состояние Джеффа Безоса, владельца Amazon и самого богатого человека в мире. Всего 1% от его 112-миллиардного капитала равен бюджету здравоохранения в Эфиопии, где проживает 105 млн человек.

Напомним, что самым богатым человеком в Украине является владелец группы System Capital Management Ринат Ахметов, его состояние, по некоторым оценкам, превышает 12 млрд долларов. В целом в Украине насчитывается семь миллиардеров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянинаКиев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянина
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грнИз активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Amazon стала самой дорогой частной компанией в миреAmazon стала самой дорогой частной компанией в мире
Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудниковКрупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников
"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами
КГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев КиеваКГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев Киева
В Затоке на тайной сессии раздали прибрежные земли под застройкуВ Затоке на тайной сессии раздали прибрежные земли под застройку
Во Всемирном банке указали, кто удерживает мораторий на продажу землиВо Всемирном банке указали, кто удерживает мораторий на продажу земли
В мире поменялась финансовая столицаВ мире поменялась финансовая столица
МинАПК предложил открывать рынок земли "крайне консервативно"МинАПК предложил открывать рынок земли "крайне консервативно"
Майнинг биткоина занимает почти 1% потребления энергии в мире
В Forbes назвали самого высокооплачиваемого актера в миреВ Forbes назвали самого высокооплачиваемого актера в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости