Состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины Земли

Экономическое неравенство в мире в 2018 году продолжило увеличиваться. В ежегодном докладе гуманитарной организации Oxfam говорится, что доходы беднейшей половины Земли теперь равны состоянию всего 26 самых богатых людей в мире.

Число богачей, состояние которых равняется средствам беднейшей половины Земли, ежегодно сокращается. Например, в 2013 году это были 85 человек, в 2017-м - 43.

В 2018 году количество миллиардеров увеличивалось со скоростью один человек каждые двое суток. Сейчас их уже более 2200 человек, причем девять из десяти - это мужчины.

Почти половина населения Земли - около 3,4 млрд человек - живут менее чем на 5,5 доллара в сутки, тогда как миллиардеры вместе богатеют на 2,5 млрд доллара в сутки. За год их благосостояние выросло на 900 миллиардов долларов и достигло максимального значения в истории.

В качестве примера экономического неравенства Oxfam приводит состояние Джеффа Безоса, владельца Amazon и самого богатого человека в мире. Всего 1% от его 112-миллиардного капитала равен бюджету здравоохранения в Эфиопии, где проживает 105 млн человек.

Напомним, что самым богатым человеком в Украине является владелец группы System Capital Management Ринат Ахметов, его состояние, по некоторым оценкам, превышает 12 млрд долларов. В целом в Украине насчитывается семь миллиардеров.