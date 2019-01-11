НКРЭКУ снизила тарифы на электричество для ОСМД
Комиссия отменила постановление о ценах на э/энергию для технических целей.
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на электрическую энергию для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) до уровня цен для населения. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.
"Сегодня на первом заседании урегулировали цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 №2010", - написала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Фейсбуке.
Ранее тарифы для ОСМД составляли 232 коп/кВт-час, решением комиссии они были снижены до 168 коп/кВт-час.
Напомним, 1 марта 2017 года для домохозяйств, которые в месяц потребляют до 100 кВт-час, установлен тариф 90 коп/кВт-час, а для домохозяйств, которые потребляют свыше этого объема, - 168 коп/кВт-час.
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