Тарифы на электроэнергию: украинцам предлагают перейти на более выгодную оплату

Многие украинцы во время войны стали меньше зарабатывать. А кто-то и вовсе потерял работу и теперь не знает, как свести концы с концами. Поэтому теперь, когда каждая копейка на счету, вопрос стоимости коммунальных услуг и, в частности, платы за электричество, очень актуален. А между тем, можно безболезненно поменять тарифы на электроэнергию, что позволит платить за электричество гораздо меньше.

Украинцам предлагают сменить тарифы на электроэнергию во время войны

Это можно сделать, перейдя на зонные тарифы. Украинцам рассказали, что такое зонные тарифы, и как на них перейти.

Зонные тарифы на электроэнергию зависят от времени суток. В разное время суток они разные. За счет этой разницы в тарифах можно сэкономить немало денег. Их принцип заключается в том, что сутки делят на два или три периода, для каждого из которых действует свой тариф. В зависимости от количества периодов, различают двузонный и трехзонный тариф.

Двузонный тариф предусматривает наличие в сутках двух периодов- дневного и ночного. Дневной период длится с 7:00 до 23:00, а ночной – с 23:00 до 7:00.

При этом стоимость тарифа на электроэнергию при двузонном дифференцировании будет такая:

  • с 7:00 до 23:00 – 100% действующего тарифа. Напомним, что при потреблении до 250 кВт-час он равен 1,44 грн, а при потреблении свыше 250 кВт-час – 1,68 грн;
  • С 23:00 до 7:00 - 50% от действующего тарифа. То есть, для потребления до 250 кВт-час – 0,72 грн, а при потреблении свыше 250 – 0,84 грн.
Украинцам предлагают сменить тарифы на электроэнергию во время войны

При трехзонном тарифе сутки делят на три периода: с пиковой нагрузкой, полупиковой нагрузкой и с ночной.

При это тариф на электроэнергию для этих зон будет таким:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (пиковый период) – 150% от действующего тарифа. Для величины потребления до 250 кВт-час – 2,16 грн, для потребления свыше 250 кВт-час – 2,25 грн;
  • с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 100% от действующего тарифа. То есть, он буде равен 1,44 грн и 1,68 грн для разных объемов потребления;
  • с 23:00 до 7:00 (ночной период) - 40% от обычного тарифа. Для величины потребления до 250 кВт-час он будет составлять 0,576 грн и для потребления свыше 250 кВт-час - 0,672 грн.

Для бытовых потребителей более выгоден и прост в использовании двузонный тариф. Если перенести максимальное потребление электроэнергии (стирку, зарядку аккумуляторов, нагрев воды в бойлере) на ночное время, то можно сэкономить на этом немало денег.

Как перейти к зонным тарифам на электроэнергию?

Нужно заменить имеющийся электросчетчик прибором зонного учета. Для этого следует обратиться с заявлением в абонентскую группу своего облэнерго.

Специалисты проконсультируют вас по выбору электросчетчика, а также посчитают стоимость его замены. Все расходы по замене электросчетчика берет на себя потребитель.

После того, как договор будет заключен, специалисты облэнерго приедут к вам домой и заменят счетчик. Со дня установки нового прибора учета абонент переходит на новые тарифы.

Напомним, украинцам будут отключать электроэнергию за долги, несмотря на военное положение.


Марченко Любов, Тудей

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