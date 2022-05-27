Тарифы на электроэнергию: украинцам предлагают перейти на более выгодную оплату

Многие украинцы во время войны стали меньше зарабатывать. А кто-то и вовсе потерял работу и теперь не знает, как свести концы с концами. Поэтому теперь, когда каждая копейка на счету, вопрос стоимости коммунальных услуг и, в частности, платы за электричество, очень актуален. А между тем, можно безболезненно поменять тарифы на электроэнергию, что позволит платить за электричество гораздо меньше.

Это можно сделать, перейдя на зонные тарифы. Украинцам рассказали, что такое зонные тарифы, и как на них перейти.

Зонные тарифы на электроэнергию зависят от времени суток. В разное время суток они разные. За счет этой разницы в тарифах можно сэкономить немало денег. Их принцип заключается в том, что сутки делят на два или три периода, для каждого из которых действует свой тариф. В зависимости от количества периодов, различают двузонный и трехзонный тариф.

Двузонный тариф предусматривает наличие в сутках двух периодов- дневного и ночного. Дневной период длится с 7:00 до 23:00, а ночной – с 23:00 до 7:00.

При этом стоимость тарифа на электроэнергию при двузонном дифференцировании будет такая:

с 7:00 до 23:00 – 100% действующего тарифа. Напомним, что при потреблении до 250 кВт-час он равен 1,44 грн, а при потреблении свыше 250 кВт-час – 1,68 грн;

С 23:00 до 7:00 - 50% от действующего тарифа. То есть, для потребления до 250 кВт-час – 0,72 грн, а при потреблении свыше 250 – 0,84 грн.

При трехзонном тарифе сутки делят на три периода: с пиковой нагрузкой, полупиковой нагрузкой и с ночной.

При это тариф на электроэнергию для этих зон будет таким:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (пиковый период) – 150% от действующего тарифа. Для величины потребления до 250 кВт-час – 2,16 грн, для потребления свыше 250 кВт-час – 2,25 грн;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 100% от действующего тарифа. То есть, он буде равен 1,44 грн и 1,68 грн для разных объемов потребления;

с 23:00 до 7:00 (ночной период) - 40% от обычного тарифа. Для величины потребления до 250 кВт-час он будет составлять 0,576 грн и для потребления свыше 250 кВт-час - 0,672 грн.

Для бытовых потребителей более выгоден и прост в использовании двузонный тариф. Если перенести максимальное потребление электроэнергии (стирку, зарядку аккумуляторов, нагрев воды в бойлере) на ночное время, то можно сэкономить на этом немало денег.

Как перейти к зонным тарифам на электроэнергию?

Нужно заменить имеющийся электросчетчик прибором зонного учета. Для этого следует обратиться с заявлением в абонентскую группу своего облэнерго.

Специалисты проконсультируют вас по выбору электросчетчика, а также посчитают стоимость его замены. Все расходы по замене электросчетчика берет на себя потребитель.

После того, как договор будет заключен, специалисты облэнерго приедут к вам домой и заменят счетчик. Со дня установки нового прибора учета абонент переходит на новые тарифы.

Напомним, украинцам будут отключать электроэнергию за долги, несмотря на военное положение.