Новая почта с понедельника меняет тарифы

Речь, конечно, в основном о подорожании.

Новая почта с понедельника меняет тарифы

Новая почта с 23 мая меняет тарифы на почтовые отправления. Об этом сообщает сайт компании.

В основном тарифы будут увеличены от 5 грн. и больше.

Так, в тарифе на доставку по Украине вместо семи весовых категорий останется три: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн. Раньше минимальная стоимость доставки была 50 грн.

В тариф теперь включена оценочная стоимость посылок до 500 грн, дополнительно начисляться она не будет. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Стоимость за каждое следующее место по одной экспресс-накладной увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом – по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженным: до 2 кг – 20 грн; до 10 кг – 40 грн; до 30 кг – 80 грн (ранее – 10 грн, 30 грн и 70 грн соответственно).

Стоимость доплаты за доставку посылок в села увеличится с 10 грн. до 20 грн.

Отправка документов в конверте в отделение подорожает с 40 до 45 грн.

Изменяется также тариф доставки грузов: общая масса груза умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Также компания увеличивает срок бесплатного хранения паллет с 2 до 3 дней, но для грузов, автомобильных шин и дисков сокращает его с 7 до 3 дней.

В то же время, доставка в почтоматы с понедельника подешевеет с 60 до 50 грн.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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