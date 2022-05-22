Тарифы на коммуналку в военное время: сколько будет платить население с 1 июня

Власти озвучили тарифы на коммунальные платежи (на газ, водоснабжение и электроэнергию) с 1 июня. При этом Кабмин решил оставить цены на газ для населения без изменений - на уровне восьми гривен за кубометр. Также льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Относительно цен на электроэнергию, следует отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Это решение будет действовать, как минимум, полугода. Действующие тарифы на электроэнергию в Украине:

до 250 кВт*ч – при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Что касается тарифов на воду, то необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока регулятор не сообщал об изменениях тарифов.