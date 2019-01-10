Стоимость гривны недооценена на 65,2%, - The Economist

Исходя из цен на бургеры, доллар мог бы стоить 9,68 грн.

Стоимость гривны недооценена на 65,2%, - The Economist
Фото: Макс Требухов

Британский журнал The Economist посчитал, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Издание опубликовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.

По данным The Economist, стоимость гривны недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривен за доллар.

Полушуточный индекс, который рассчитывается уже несколько десятилетий, основан на сравнении цен бургера в США и других странах. Если в какой-то стране бутерброд дороже американского, считается, что валюта этой страны переоценена. Если дешевле, значит, местной валюте есть куда расти.

Год назад по "индексу Биг Мака гривна была недооценена к доллару на 69%.


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