Стоимость гривны недооценена на 65,2%, - The Economist

Исходя из цен на бургеры, доллар мог бы стоить 9,68 грн.

Британский журнал The Economist посчитал, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Издание опубликовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.



По данным The Economist, стоимость гривны недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривен за доллар.

Полушуточный индекс, который рассчитывается уже несколько десятилетий, основан на сравнении цен бургера в США и других странах. Если в какой-то стране бутерброд дороже американского, считается, что валюта этой страны переоценена. Если дешевле, значит, местной валюте есть куда расти.

Год назад по "индексу Биг Мака гривна была недооценена к доллару на 69%.



