The Economist пояснив, чому не всі прогнози про занепад економіки РФ збуваються

Навіть у звичайні часи російська економіка «прозора», як хуртовина в Сибіру, а зараз часи не звичайні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Центральний банк РФ і Росстат припинили публікувати дані про все, від торгівлі до інвестицій. Крім того, багато хто ставить під сумнів достовірність даних, що все ще публікуються. Інвестиційні банки, які більше не консультують клієнтів щодо російських компаній, скоротили свою дослідницьку роботу. Багатосторонні організації відкликали своїх економістів з РФ , пише The Economist .

Спалахнули бурхливі дебати про те, як працює російська економіка. У недавній статті дослідників Єльського університету, яка привернула багато уваги, сказано, що вихід західних компаній і санкції «калічать» економіку Росії. Будь-які видимі економічні переваги є міражем.

На їхню думку, відібрані президентом РФ Владіміром Путіним статистичні дані недбало оприлюднюються в ЗМІ та використовуються «експертами» для побудови прогнозів, які є нереалістично сприятливими для Кремля. Інші дослідники менш похмурі.

«Економіка не зазнає краху», — написав аналітик Кріс Віфер.

Де правда? Після вторгнення в Україну економіка РФ пішла у вільне падіння. Рубль втратив чверть своєї вартості щодо долара. Фондовий ринок обвалився, що змусило регулятори призупинити торгівлю. Низка західних компаній пішли з Росії або пообіцяли зробити це, оскільки уряди їхніх країн запровадили санкції. Протягом місяця аналітики переглянули свої прогнози щодо російського ВВП у 2022 році зі зростання на 2,5% до падіння майже на 10%. Деякі були ще похмуріші.

«Експерти прогнозують, що цього року ВВП Росії скоротиться до 15%, знищивши економічні досягнення за останні 15 років», — заявив Білий дім.

Обидві сторони дискусії погоджуються, що країна все ще страждає. Значне підвищення процентної ставки навесні, спрямоване на стабілізацію падіння рубля, разом із виходом іноземних компаній, підштовхнуло ВВП до рецесії. За офіційними даними, у другому кварталі ВВП впав на 4% у річному обчисленні. Багато з 300 монопромислових міст країни, які постраждали від санкцій, перебувають у «повномасштабній депресії». Багато людей, особливо, освічених, втекли з РФ , інші виводять активи з країни. За останніми доступними даними, у першому кварталі 2022 року іноземці вилучили прямих інвестицій на суму 15 мільярдів доларів, що є найгіршим показником за всю історію спостережень.

The Economist проаналізував дані із багатьох джерел. Аналіз свідчить про те, що російська економіка почувається краще, ніж передбачали навіть найоптимістичніші прогнози, оскільки продаж вуглеводнів спричинив рекордне позитивне сальдо. Для прикладу, можна розглянути «показник поточної діяльності», опублікований банком Goldman Sachs, вимірювання економічного зростання в реальному часі. У березні та квітні цей показник різко знизився, якщо не в масштабі, який можна порівняти з глобальною фінансовою кризою 2007-2009 років або навіть з вторгненням в Україну в 2014 році. У наступні місяці показник відновився.

Інші показники розповідають подібну історію: про рецесію, але не глибоку, принаймні за нестійкими стандартами Росії. Відповідно до звіту, опублікованого JPMorgan Chase, у червні промислове виробництво в РФ впало на 1,8% порівняно з минулим роком. Індекс зростання сфери послуг, складений шляхом надсилання опитувань менеджерам, свідчить про менший удар, ніж під час попередніх криз. Споживання електроенергії, здається, знову зростає після початкового спаду. Кількість перевезень залізницею, що є показником попиту на товари, тримається.

Тим часом інфляція послаблюється. З початку 2022 року до кінця травня споживчі ціни зросли приблизно на 10%. Падіння рубля призвело до подорожчання імпорту, вихід західних компаній скоротив поставки. Але ціни зараз падають, повідомляє Росстат. Дані, опубліковані компаніями State Street Global Markets і PriceStats, демонструють подібні тенденції.