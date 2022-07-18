Навіть якщо ВВП США скоротиться, Вашингтон все ще може офіційно уникнути рецесії — The Economist

Всім відомо, що рецесії болючі. Але що саме вони являють собою? Це важке, але важливе питання, яке може виникнути найближчими тижнями для Америки через дивний однобічний стан її економіки. Популярне визначення рецесії, яке часто цитує журналісти, — це два послідовні економічні квартали негативного зростання. Виходячи з цього, Америка сьогодні перебуває на межі одного з них. У першому кварталі 2022 року економіка дещо скоротилася. Деякі показники, такі як зниження обсягів житлового будівництва та промислового виробництва дозволяють припустити, що невелике скорочення могло мати місце і в другому кварталі. Якщо це той випадок, коли про стан ВВП оголосять 28 липня, висновок видається однозначним: Америка перебуває у рецесії, пише The Economist.

Але все не так просто. Офіційно рішення про те, чи американська економіка знаходиться в рецесії, належить комітету з датування бізнес-циклів Національного бюро економічних досліджень (nber), приватної неупередженої дослідницької організації. Це група макроекономістів із восьми осіб, включаючи Роберта Гордона з Північно-Західного університету та Христину Ромер із Каліфорнійського університету в Берклі. Вони розглядають ряд змінних, крім самого ВВП , від споживання до промислового виробництва, з метою виявлення спадів, які справді охоплюють всю економіку.

Цей аналіз іноді призводив до того, що вони заявляли, що економіка перебуває у рецесії, навіть коли ВВП зростає. Америці вдалося уникнути двох послідовних кварталів негативного зростання у 2001 році, але вчені-ентузіасти, як і раніше, вважали це рецесією. Що робить зараз таким незвичайним, це те, що публіка вперше може дійти протилежного висновку: економіка уникла рецесії, незважаючи на постійно негативне зростання.

Деякі скептики можуть побачити в цьому політичну змову — скажімо, спробу підтримати блокадне президентство Джо Байдена. Насправді міркування набагато банальніші. При визначенні ділових циклів в останні десятиліття група приділяла найбільшу увагу реальним особистим доходам і показникам зайнятості, і ці показники поки що показують кращі результати, ніж зростання ВВП . Реальні доходи (тобто із поправкою на інфляцію) справді почали падати, оскільки зростання цін з'їдає заробітну плату. Але зростання робочих місць залишається напрочуд сильним. У червні в економіці було створено 372 тисячі робочих місць, внаслідок чого фонд заробітної плати у приватному секторі перевищив докризовий рівень. Цей відскок від епідемії пандемії став найшвидшим відновленням ринку праці в Америці за три десятиліття. Рівень безробіття, який стабільний на рівні близько 3,6%, що трохи менше ніж сімдесятирічний мінімум, просто не відповідає уявленню про те, що економіка перебуває в рецесії. Однією з можливостей є те, що майбутні перегляди даних покажуть, що ВВП справді збільшився в першій половині 2022 року.

Все це може бути холодною втіхою для Байдена. Для виборців найважливіше не технічна оцінка рецесії, а їх загальне сприйняття економіки. І воно досить погане. Споживчі настрої, судячи з опитувань, різко впали. Опитування, проведене YouGov та The Economist у червні, показало, що 56% американців вважають, що економіка вже перебуває в рецесії. Не випадково рейтинги схвалення Байдена також впали, що зробило його ще непопулярнішим, ніж Дональд Трамп на даному етапі його президентства. Гіперупередженість багато в чому пояснює антипатію. Висока інфляція також є важливим фактором, що зменшує можливості американців дозволити собі купити той чи інший товар, і що змушує їх почуватися біднішим.