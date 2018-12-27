Руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки
Чиновница вымогала деньги за реализацию имущества банка по заниженной стоимости.
Главу структурного подразделения киевского банка уличили в вымогательстве около миллиона гривен за реализацию имущества банка по заниженной стоимости. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.
"В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Так, было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен", - говорится в сообщении.
Злоумышленницу разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений в процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины при оперативном сопровождении СБУ.
В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Сегодня, 26 декабря, полицейские задержали злоумышленницу при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере пяти тысяч долларов США.
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