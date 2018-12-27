Руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки

Главу структурного подразделения киевского банка уличили в вымогательстве около миллиона гривен за реализацию имущества банка по заниженной стоимости. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств. Эта схема действовала с ноября этого года. Так, было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений в процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины при оперативном сопровождении СБУ .