С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки

Фармацевт должен будет проверить не была ли повреждена упаковка.

С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Фото: Depositphotos/DragonImages

С 1 января 2019 года в аптеки можно будет возвращать лекарства. Об этом заявила журналистам в Киеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"С 1 января 2019 каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека получать возвращены лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены ", - отметила Супрун.

По ее словам, контролировать процесс возвращения будет Гослекслужба.

"Мы делаем изменения в организации ее (Гослекслужбы - ред.) работы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала Супрун.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит новые референтные цены на лекарства.


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