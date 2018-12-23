Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты

Валютные поступления от экспорта выросли в связи с рекордным урожаем.

Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты
Фото: Макс Требухов

Национальный банк установил официальный курс до понедельника на уровне 27,4339 грн/долл.

Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге в субботу объяснил, что укрепление гривны связано с высокой стоимостью нацвалюты в условиях жесткой монетарной и взвешенной фискальной политики, а также растущим поступлением экспортной выручки.

"Есть несколько факторов, которые обусловили укрепление гривны: это, прежде всего, жесткая монетарная политика, взвешенная фискальная политика, и третьим важным фактором является то, что в этому году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай сельхозкультур. Все это – валютные поступления от экспорта, которые усилили то, что сегодня происходит", - цитирует Чурия "Интерфакс-Украина".

Курс гривны с конца октября находился в тренде на укрепление. После введения военного положения с 26 ноября, нацвалюта резко просела до 28,315 грн/долл., но уже спустя пару дней гривна возобновила положительную динамику, которая с 17 декабря резко ускорилась.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,385 грн/долл. с 27,515 грн/долл. по итогам предыдущего рабочего дня. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,37-27,40 грн/долл.


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