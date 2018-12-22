Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений

Вопросы предлагают задавать ГФС и таможенникам.

Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
архивное фото
Фото: rbc.ua

Украинские аграрии не могут быть причастны к контрабанде роSSийских минеральных удобрений в Украину, партию которых Службы безопасности Аграрного фонда обнаружила при проверке складов с удобрениями, где они хранились под видом украинских. Об этом в ходе пресс-конференции в “Интерфакс-Украина” председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан.

«Давайте с точки зрения агрохимии. У меня есть три высших профильных образования, поэтому я хочу сказать, что определить 100% стандартизированное удобрение, коими являются аммиачная селитра или карбомид, без примесей фактически невозможно. Можно по каким-то хвостам говорить о том, что оно похоже, но при этом все эти удобрения являются так называемыми «комодитизами», которые стандартизированы во всем мире и торгуются во всем мире как одинаковые”, - отметил председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан.

“Определить их очень тяжело, но представим себе на секундочку, что даже если определили такое удобрение, оно не могло быть ввезенным в Украину легально. А если оно ввозилось нелегально, то в таком случае, никто из присутствующих импортеров и тех, с кем мы сотрудничаем, не могли этим заниматься, потому что наши импортеры законопослушны и находятся под прицелом всех государственных органов. Значить, есть вопросы к ГФС, к таможенникам: каким образом заходил товар, который не попал (я вас уверяю, что он не попал) в статистику таможенных органов. В таком случае этот товар должен был проходить ночью, транзитом. Хотя у меня есть большие сомнения, что в Украину мог зайти любой товар таким образом», - добавил также он.

При этом народный депутат Сергей Шахов заявил, что контрабанда удобрений продолжается через все границы.

«Есть три завода в нашем государстве, которые могли бы полностью обеспечить украинский рынок удобрениями, но не работают, из-за контрабанды удобрений, которые истощаются наши земли - черноземы, которые превращаются в песок.

Мы с депутатами практически остановили контрабанду. Кабмин наложил эмбарго на удобрения 3205, 3105, если я не ошибаюсь в цифрах. Но контрабанда продолжается через все границы”, - резюмировал Шахов.


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