Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах

Победители будут заключать 20-летние договоры на продажу энергии по аукционной цене.

Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах
Фото: esb.ie

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов.

Законопроект поддержали 227 народных депутата, отмечает "Интерфакс-Украина".

Запуск обязательных аукционов для проектов в сфере возобновляемых источников энергии запланирован на 1 января 2020 года. Конечный срок подписания предварительных договоров (PrePPA) для завершения начатых проектов на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта) – 31 декабря 2019 года.

Участие в аукционах обязательно для следующих проектов:

  • в 2020 году – для ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, для всех остальных видов технологий – мощностью более 10 МВт;
  • в 2021-2022 годах – для ВЭС мощностью более 20 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 5 МВт;
  • с 1 января 2023 года - для ВЭС мощностью более 3 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 1 МВт.

Победители аукционов будут заключать договоры на продажу произведенной "чистой" электроэнергии по аукционной цене на 20 лет.

Проект закона изначально предусматривал снижение в 2020 году "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением на 2,5% каждый год. Но в доработанном законопроекте остается в редакции действующего закона: снижение в 2020 году на 10% с дальнейшим снижением на 1,5% каждого года в течение следующих трех лет.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение мощности установки СЭС и ВЭС частных домохозяйств с 30 кВт до 50 кВт; упрощение процедуры получения "зеленого" тарифа для электроэнергии СЭС мощностью до 500 кВт на крышах, фасадах капитальных зданий, сооружений; обеспечение прозрачности присоединения "зеленых" объектов путем введения срочности технических условий на подключение к сетям.


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