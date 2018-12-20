Закон о сплите и снижение инфляции вошли в новую программу МВФ

Утвержденная программа сотрудничества Украины и МВФ предусматривает принятие закона о сплите (разделение Нацфинуслуг) и снижение инфляции.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Нацбанк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ . Это подтверждает, что низкая и стабильная инфляция является необходимым условием устойчивого экономического роста, а режим инфляционного таргетирования - самый эффективный путь к ней. Общие цели в этой плоскости означают, что МВФ верит в способность НБУ снизить инфляцию до 5% и удерживать ее на таком уровне в течение длительного периода", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Для этого, как отмечено в официальном заявлении МВФ , критическим будет сохранение независимости Нацбанка.

Другой фокус новой программы - укрепление финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования.

Так, одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о "сплите" (№ 2413-а), что даст возможность воплотить реформу небанковского финансового сектора путем распределения функций по регулированию рынков финуслуг, которые на сегодня осуществляет Нацкомфинуслуг, между Нацбанком и НКЦБФР.