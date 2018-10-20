Кабмин выделил 100 млн гривен на "теплые кредиты"
Государственная программа действует в Украине с октября 2014 года.
Кабинет министров выделил 100 млн гривен на реализацию государственной программы "Теплые кредиты".
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщает Укринформ.
"Прошу поддержать распоряжение КМУ о выделении дополнительно на "теплые кредиты" 100 млн грн", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По его словам, это даст возможность украинцам получить безвозвратную помощь от правительства на энергомодернизацию жилья: замену котлов, утепление, установку счетчиков.
Государственная программа "Теплые кредиты" действует в Украине с октября 2014 года.
Кредиты выдают физическим лицам, а также объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). За эти деньги можно купить теплоизоляционные материалы, солнечные коллекторы, экономные лампы, счетчики для тепла и воды, металлопластиковые окна и двери, котлы и многое другое. Полный перечень допустимых товаров состоит из более чем 20 пунктов.
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20.10.2018 06:01