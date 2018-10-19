Кабмин повышает цену на газ с ноября на 23,5% до 8,6 грн за кубометр

Без сотрудничества с МВФ Украине грозит дефолт.

Кабмин повышает цену на газ с ноября на 23,5% до 8,6 грн за кубометр
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

Об этом он сообщил на внеочередном заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, этот рост стал результатом компромисса между Украиной и Международным валютным фондом. "Цены на газ с 1 ноября увеличатся только на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", - сказал он.

Профильный министр Игорь Насалик уточнил, что цена газа для населения с 1 ноября составит 8550 грн за тысячу кубометров.

Гройсман подчеркнул, что повышение цены на газ для населения было безальтернативным, потому что без сотрудничества с МВФ Украине грозил бы дефолт.

"Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. А что такое дефолт? Все помнят 90-е годы: гиперинфляция, рост цен, обесценивание зарплат", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что сегодняшнее решение - результат огромных займов, которые Украина брала при предыдущих премьер-министрах в 2005-2013 годах. Он также подчеркнул, что обязательство уравнять цены для населения и промышленности Украина взяла на себя еще в 2008 году.

Напомним, что цена газа для поставок населению и ТКЭ сейчас находится на уровне 4942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен за тыс. куб. м.

Повышение цен на газ для населения было одним из главных требований МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы или подписания новой.


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