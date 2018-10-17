Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха украинцев

В прошедшем летнем сезоне наиболее популярными направлениями отдыха украинцев были Турция и Египет.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщил исполнительный директор «Украинской ассоциации туристических агентств» Павел Григораш, в прошедшем летнем сезоне для украинских туристов Турция осталась лидером среди заграничных курортов. Вместе с тем, он отметил, что из-за восстановления турпотока из РоSSии отдых в Турции подорожал на 10-15%.

«В то же время второе место за собой сохранил Египет, куда в этом году существенно нарастили число рейсов туроператоры. Кроме того, увеличению спроса на отдых в Египте способствовало снижение цен на туры в эту страну примерно на 3-5%», — добавил Григораш.

В своб очередь, менеджер отдела маркетинга туроператора Dream Travel Артур Любич объяснил популярность Турции и Египта среди украинских туристов выгодными ценами для семейного отдыха, близостью к Украине и наличием концепции отдыха all inclusive.

Кроме того, Григораша добавил, что в тройку лидеров вошел также и Тунис, «но картина в середине сезона резко изменилось в связи с конфликтом между лидировавшем на этом направлении туроператором «Оазис» и авиакомпанией «Браво», которая прекратила выполнять рейсы для этой туркомпании в Тунис из-за спора об оплате рейсов».

«Кроме того, хорошо продавались туры по европейским направлениям — Кипр, Италия, Испания и Греция. К ним можно также отнести Болгарию. Но эта страна ассоциируется с бюджетным отдыхом, поэтому основной поток клиентов выбирает туда автобусные туры», — добавил Григориша.

Также, по словам президента «Украинской ассоциации туристических агентств» Антона Рудича, в прошлом летнем сезоне на 49% увеличился спрос на туры в Европу.


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