Украина сократила производство главного экспортного продукта

Производство подсолнечного масла в течение 2017-2018 маркетингового года сократилось на 13,6%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром», передает Экономическая правда.

В ассоциации отмечают, что сокращение производства связано с уменьшением валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки.

В то же время, наблюдается рост производства маргариновой продукции — на 5,3%.

«Объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла — на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого маркетингового года, но эти объемы незначительны (особенно это касается рапсового масла) из-за вывезения сырья за пределы Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за девять месяцев 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 миллиарда долларов.

Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина. Первое место в списке заняло подсолнечное масло, которого в течение 9 месяцев 2018 года было экспортировано почти на 3 млрд долларов.


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