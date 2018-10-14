Валюта в Украине после праздничных выходных подешевеет

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, регулятор на 16 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2792.8166 (12 октября – 2798.4519) 100 EUR – 3232.4059 (12 октября – 3239.2081)

Об этом сообщает УНИАН.

В пятницу, 12 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,94/27,97 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, после укрепления в первой половине дня на 4 копейки гривня во второй половине дня вернулась практически к уровню закрытия вчерашних торгов. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,25/32,28 грн/евро, по отношению к роSSийскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9241 грн/долл.