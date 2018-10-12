Во Всемирном банке указали, кто удерживает мораторий на продажу земли

В Украине есть две группы людей, которым выгоден мораторий на продажу аграрной земли.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью «Экономической правде».

«Мораторий выгоден небольшой части людей, которые богатеют благодаря миллионам владельцев земли», — сказала она.

«Двум группам. Первая — это люди, которые арендуют землю за мизерную плату. Вторая — те, кто используют мораторий для собственной наживы», — рассказала Кахконен.

«Эти группы очень влиятельны и связаны. У них есть доступ к деньгам и ресурсам. Благодаря им они смогли удерживать действие моратория почти двадцать лет. Одновременно 4,5 млн владельцев земельных паев не получают те средства, которые они могли получить при справедливой цене на свои наделы «, — констатировала Кахконен.

«Сейчас Украина не использует на 100% свой сельскохозяйственный потенциал. На пути инвестиций в сферу сельского хозяйства есть много преград и земельный мораторий среди них — номер один», — отметила она.

По словам Кахконен, во Всемирном банке прогнозируют, что на первом этапе после открытия рынка земли цена будет низкой — 1-1,5 тыс. долларов за гектар. Со временем, когда рынок станет более зрелым, цена повысится до 3-3,5 тыс. долларов.


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