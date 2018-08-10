Украинская книга с дополненной реальностью бьет рекорды продаж в Беларуси

Книга «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями украинской художницы Евгении Гапчинской и технологией дополненной реальности побила рекорды продаж в Беларуси. Как сообщает издатель Art Nation, менее чем за месяц белорусы купили 137 000 экземпляров в сети гипермаркетов «Евроопт». Вместе с тем, по данным Национальной книжной палаты Беларуси, средний тираж одной книги в этой стране не превышает 2500 штук, пишут AIN.UA.

В Украине с конца 2017 до начала 2018 годов суммарный тираж 2-х книг «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» превысил 720 000 экземпляров.

Украинская книга с дополненной реальностью бьет рекорды продаж в Беларуси

Проект придуман и реализован в Украине: как сама книга (ее дизайн, верстка), так и приложение. Ранее о реализации «Алисы» в интервью AIN.UA рассказал создатель Art Nation Эдуард Ахрамович.

Особенность книги в том, что при помощи технологии дополненной реальности и смартфона с установленным приложением процесс чтения превращается в игру. Персонажи книги, нарисованные Гапчинской, «оживают» в виде 3D-анимаций в приложении, если навести камеру смартфона и планшета на картинку в книге с отметкой.

По словам первого заместителя генерального директора ООО «Евроторг» Евгения Жигимонта, первоначального тиража в 122 000 экземпляров не хватило, для гарантированного удовлетворения спроса — книгу допечатывали. Продавались книги по специальной цене – за 5,99 белорусских рублей (около $3) в 38 гипермаркетах «Евроопт», а также онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «Гипермолл».

Хорошим продажам, по мнению издателя, способствовала массированная маркетинговая поддержка, которую инициировал Art Nation, а также внимание к бренду GAPCHINSKA. «Мы уверены, что сейчас отличное время для украинских производителей задуматься о выходе на белорусский рынок под этим лицензионным брендом», – считает лицензионный директор Art Nation Алена Василенко. К слову, GAPCHINSKA – коммерчески успешная арт-лицензия, работающая с более 1300 товарных позиций в 9 странах.


Майя Яровая, AIN


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