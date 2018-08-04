Украинские заробитчане переслали из Польши более $800 млн в первом квартале
За весь прошлый год украинцы выслали домой из Польши около 650 млн долларов США.
Украинцы, которые работают в Польше, перевели на родину 2,9 млрд злотых (более 800 млн долларов США) в первом квартале 2018 года.
Это составляет 86% от всех переводов иностранцев, работающих в соседнем государстве, сообщает Польское радио.
По данным центробанка страны, всего из Польши иностранцы выслали 3,4 млрд злотых (более $920 млн), что на 700 млн злотых больше, чем в 2017 году.
Отмечается, что в прошлом году украинцы выслали домой из Польши 2,4 млрд злотых.
В то же время, поляки, работающие в соседних странах ЕС, переслали в Польшу 3,7 млрд злотых, что составляет более одного миллиарда долларов США.
Как сообщалось, по итогам 2017 года всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перевели в Украину 2378 млн долл. США в эквиваленте.
Напомним, по итогам прошлого года украинских заробитчан назвали "коллективным героем польской экономики". В рейтинге "50 самых влиятельных людей польской экономики" украинские иммигранты заняли второе место - между премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Польши Анджеем Дудой.
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