Украинские заробитчане переслали из Польши более $800 млн в первом квартале

За весь прошлый год украинцы выслали домой из Польши около 650 млн долларов США.

Украинцы, которые работают в Польше , перевели на родину 2,9 млрд злотых (более 800 млн долларов США) в первом квартале 2018 года.

Это составляет 86% от всех переводов иностранцев, работающих в соседнем государстве, сообщает Польское радио.

По данным центробанка страны, всего из Польши иностранцы выслали 3,4 млрд злотых (более $920 млн), что на 700 млн злотых больше, чем в 2017 году.

Отмечается, что в прошлом году украинцы выслали домой из Польши 2,4 млрд злотых.

В то же время, поляки, работающие в соседних странах ЕС , переслали в Польшу 3,7 млрд злотых, что составляет более одного миллиарда долларов США .

Как сообщалось, по итогам 2017 года всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перевели в Украину 2378 млн долл. США в эквиваленте.