Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд

Южноазиатский такси-сервис Grab объявил о проведении нового инвестраунда, пишет TechCrunch. Компания уже получила $2 млрд еще до закрытия раунда. Ведущим инвестором стала Toyota, выделившая стартапу $1 млрд. Об этой сделке объявили в июне, пишут AIN.UA .

К японскому автопроизводителю присоединились многочисленные фонды: OppenheimerFunds, Ping An Capital, Mirae Asset — Naver Asia Growth Fund, Cinda Sino-Rock Investment Management Company, All-Stars Investment, Vulcan Capital, Lightspeed Venture Partners и Macquarie Capital.

Общая сумма инвестиция в компанию достигла $6,1 млрд, оценка превысила $11 млрд. В прошлом году Grab привлек $2 млрд от SoftBank и китайского райдшеринга Didi. Также компания добилась сделки с Uber — американский таки-сервис ушел с южноазиатского рынка в обмен на 27,5% долю в Grab.

Полученное финансирование Grab намерена потратить на трансформацию из такси-сервиса в O2O (offline-to-online) платформу. Фирма намерена соединить традиционный офлайновый бизнес с интернет-аудиторией. Главным рынком для стартапа будет Индонезия с ее населением в 260 млн. Там компания также развивает направление финансовых сервисов.

Сейчас к Grab подключены более 7 млн водителей и других исполнителей. Количество скачиваний фирменного приложение превышает 100 млн. В планах фирмы выйти на прибыль в $1 млрд, а также провести IPO, передает Bloomberg.