«ПриватБанк» запустил новый «Приват24». Им могут пользоваться клиенты любого банка, пока в бете

«ПриватБанк» запустил сервис «Приват24» для всех. Его позиционируют как интернет-банк нового поколения. На данный момент сервис работает в режиме бета-тестирования, но уже сейчас им могут воспользоваться клиенты любых банков мира. Для этого нужно перейти по ссылке, пишут AIN.UA .

Новый «Приват24» позволяет оплачивать финансовые услуги с карт любого банка мира, а не только «ПриватБанка». В нем доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи (другие сервисы обещают добавить в течение года). Все услуги работают без ввода номера телефона и пароля.

«Новый «Приват24» построен по принципу супермаркета, а не банка – заходя на сайт, можно выбрать в корзину все необходимые услуги, платежи, товары, а завершить покупки на «кассе», причем оплатив с карты любого банка», – пояснил руководитель направления электронного бизнеса «ПриватБанка» Сергей Харитич.

Клиенты «ПриватБанка» также могут зайти в свой личный кабинет. У бета-версии сервиса новый дизайн, простой интерфейс. Он стал ярче и еще немного более лаконичным.