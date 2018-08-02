НБУ продал на аукционе $100 млн по курсу до 27,01 грн/долл.

Два дня назад курс был на 15 копеек ниже.

Национальный банк в четверг провел валютный аукцион, на котором продал банкам 100 млн долларов. При этом объем заявок превышал 124 млн долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 27,0062 грн/долл, при этом на межбанковском рынке курс по состоянию на 12:00 составил 27,0123 грн/долл.

НБУ продает валюту на аукционах второй раз за три дня.

Во вторник, 31 июля, он продал на межбанке 28,1 млн долларов по курсу 26,86 грн/долл., а в целом в июля чистая продажа валюты на межбанке составила 63 млн долларов (НБУ купил 99 млн долларов и продал 163 млн долларов).

В последние недели курс национальной валюты Украины снизился по причине репатриации дивидендов за границу и продажи нерезидентами облигаций внутреннего госзайма из своих портфелей.