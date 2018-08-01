Apple отчиталась о рекордной выручке во втором квартале 2018 года

Корпорация Apple огласила результаты за третий финансовый (второй календарный) квартал 2018 года.

В отчётном периоде выручка компании составила $53,3 млрд. Это на 17% больше по сравнению с годом ранее и является наилучшим показателем за всю историю Apple . Прибыль из расчёта на акцию выросла на 40% и составила $2,34. Чистая прибыль достигла $11,5 млрд.

«Мы рады сообщить о лучшем июньском квартале за все годы и четвёртом квартале подряд с двузначным ростом выручки», — заявил CEO Apple Тим Кук (Tim Cook).

Рост доходов был отмечен во всех регионах присутствия Apple . 60% квартальной выручки компании пришлись на международные продажи.

Основными драйверами роста в третьем квартале были продажи iPhone, а также услуг и носимых устройств.

С апреля по июнь 2018 года компания реализовала 41,3 млн смартфонов iPhone , 11,55 млн iPad и 3,7 млн ноутбуков MacBook. Это 56% от совокупной выручки Apple за отчётный период.

На четвёртый финансовый квартал 2018 года Apple прогнозирует выручку в диапазоне $60-62 млрд и налоговую ставку на уровне 15%.

После публикации квартального отчёта стоимость акций компании на послебиржевых торгах 31 июля выросла на 4,03% – до $197,95 за штуку.