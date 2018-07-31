Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" получила условный срок по делу "вышек Бойко"

Анастасия Цибульская пошла на сделку с прокурором.

Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" получила условный срок по делу "вышек Бойко"
Фото: trud-ost.ru

Бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента коммерции "Черноморнефтегаза" Анастасию Цибульскую приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Шевченковского суда от 22 июня.

Отмечается, что обвиняемая раскаялась в содеянном и активно способствовала установлению обстоятельств преступления, в том числе в отношении себя и других лиц, а также частично добровольно возместила ущерб.

Стороны договорились о наказание в виде пяти лет тюрьмы условно с испытательным сроком один год. Какую именно сумму возместила Цибульская в приговоре не указывается.

Цибульской инкриминировали участие в преступлениях преступной организации (ч.1 ст.255 УК), умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК), умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершение другого подделки официальных документов в составе преступной организации (ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК).

В этом деле также фигурирует нардеп Евгений Бакулин, который в 2010-2014 годах возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". По версии следствия, Бакулин совместно с другими участниками преступной организации спланировал и организовал закупку "вышек". В марте 2018 Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест. В апреле Бакулина объявили в розыск.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Юрий Бойко, который сейчас возглавляет фракцию "Оппозиционный блок" в Раде, занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность РоSSии, когда был аннексирован Крым.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривенАферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен
В "Киевспецтрансе" готовы взяться за строительство мусороперерабатывающего заводаВ "Киевспецтрансе" готовы взяться за строительство мусороперерабатывающего завода
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
На какие работы ждут украинцев в ГерманииНа какие работы ждут украинцев в Германии
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
Блок рекламы


Похожие новости
НКРЭКУ сократила сроки оплаты счетов за электричествоНКРЭКУ сократила сроки оплаты счетов за электричество
НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"
Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"
Срок эксплуатации третьего блока РАЭС продлен до конца 2037 годаСрок эксплуатации третьего блока РАЭС продлен до конца 2037 года
Директора казначейства Ощадбанка отправили под суд по делу на 17 млн грнДиректора казначейства Ощадбанка отправили под суд по делу на 17 млн грн
Украина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -экспертУкраина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -эксперт
Суд в Гааге начнет слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии 14-20 маяСуд в Гааге начнет слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии 14-20 мая
"Укрпочта" получила лицензию НБУ, необходимую для расчетов картами"Укрпочта" получила лицензию НБУ, необходимую для расчетов картами
Суд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу ТрухановаСуд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу Труханова
Жена Авакова получила 56 млн грн от продажи телеканала "Эспрессо"Жена Авакова получила 56 млн грн от продажи телеканала "Эспрессо"
Последние новости
Подгружаем последние новости