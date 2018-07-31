Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" получила условный срок по делу "вышек Бойко"

Анастасия Цибульская пошла на сделку с прокурором.

Бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента коммерции "Черноморнефтегаза" Анастасию Цибульскую приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Шевченковского суда от 22 июня.

Отмечается, что обвиняемая раскаялась в содеянном и активно способствовала установлению обстоятельств преступления, в том числе в отношении себя и других лиц, а также частично добровольно возместила ущерб.

Стороны договорились о наказание в виде пяти лет тюрьмы условно с испытательным сроком один год. Какую именно сумму возместила Цибульская в приговоре не указывается.

Цибульской инкриминировали участие в преступлениях преступной организации (ч.1 ст.255 УК), умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК), умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершение другого подделки официальных документов в составе преступной организации (ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК).

В этом деле также фигурирует нардеп Евгений Бакулин, который в 2010-2014 годах возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". По версии следствия, Бакулин совместно с другими участниками преступной организации спланировал и организовал закупку "вышек". В марте 2018 Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест. В апреле Бакулина объявили в розыск.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Юрий Бойко, который сейчас возглавляет фракцию "Оппозиционный блок" в Раде, занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность РоSSии, когда был аннексирован Крым.