Искусственный интеллект уничтожит 7 млн рабочих мест в Великобритании. Но создаст столько же

Искусственный интеллект уничтожит 7 млн рабочих мест в Великобритании в течение следующих двух десятилетий. Впрочем, он даст работу стольким же людям в новых сферах. Об этом говорится в исследовании PwC, сообщает Quartz. , пишут AIN.UA

Согласно исследованию, ИИ создаст 7,2 млн рабочих мест к 2037 году. Сокращение рабочих мест преимущественно произойдет в производстве, финансовом секторе и ритейле. Новые места же появятся в сфере образования, социальной работы и здравоохранения.

«Четвертая индустриальная революция будет требовать у людей креативность и умение работать в команде. Это то, что машины не смогут заменить», — говорит исследователь PwC Юн Камерон.


Дмитрий Демченко, AIN


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