Украинцы в Великобритании: сколько стоит проживание, проезд и питание

Активную поддержку беженцам из Украины предоставила Великобритания. Если с самого начала войны страна выдавала визы только родственникам живущих в стране украинцев, то сейчас там активно действует программа Homes for Ukraine, и беженцам предоставляется жилье в английских семьях. Если не учитывать расходы на жилье, то месячная стоимость проживания в Великобритании для двух человек со средним уровнем потребностей составит примерно 2000 фунтов в месяц.

Жизнь в маленьких городках Англии намного дешевле, чем в Лондоне. Там за эту сумму можно и жилье арендовать, и на питание семьи с детьми хватит, еще и отложить получится.

Если вы захотите съехать от хозяев и арендовать жилье самостоятельно, то аренда однокомнатной квартиры в центре небольшого города (меньше Лондона) обходится примерно в 600-800 фунтов. В Лондоне и других крупных городах квартира-студия будет стоить от 1100 фунтов в месяц. Еще около 200 фунтов придется отдавать ежемесячно за коммунальные услуги.

Продукты в Великобритании доступные, с учетом местных зарплат. На двоих в месяц питание семьи обойдется примерно в 400 фунтов. Питаться в кафе и ресторанах дорого. Обычный английский завтрак на одного обойдется примерно в 10-12 фунтов, обед - 20-30 фунтов, чашка кофе в среднем - 3 фунта.

Каждый украинец по приезду в Великобританию по программе Homes for Ukraine получает единоразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов от местного совета. Хозяева домов, где принимают украинцев, могут получать 350 фунтов стерлингов в месяц на срок до года. Все расходы украинцы берут на себя. Никто не мешает им устроиться на работу, либо также можно зарегистрироваться в Job center и получать пособие по безработице Universal Credit. Если в Великобританию переезжает семья с ребенком, то также можно получать пособие и на ребенка - до 290 фунтов в месяц. Людям с инвалидностью здесь также положены отдельные выплаты.

Общественный транспорт в Англии дорогой. Большинство местных жителей передвигается на собственных автомобилях. Но если вы живете в большом городе, тогда стоит купить проездной на месяц, тогда получится неплохо сэкономить. На проезд в Лондоне, с учетом метро и автобусов, может обходится в месяц до 250 фунтов на одного человека, если ежедневно кататься на работу. Стоимость одноразовой поездки зависит от расстояния, дня недели и времени путешествия. В Лондоне поездка на автобусе в стоит ?1.50.

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Болгарии.