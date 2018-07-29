На какие работы ждут украинцев в Германии

Украинские заробитчане в ближайшее время смогут получить легальную работу в одной из наиболее престижных стран Евросоюза .

Об этом сообщают международные журналисты, пишет Вероятно.

«В первую очередь речь идет об уходе за пожилыми людьми. Также обещают сделать процедуру получения такой визы максимально прозрачной и без лишних бюрократических задержек», — говорится в сообщении.

Следует уточнить, что речь идет о Германии. Там министр труда Хубертус Хайль намерен отстаивать внедрение специальной шестимесячной визы, которая позволит наниматься на работу людям, даже без высшего образования, в сферах, где Германии не хватает рабочей силы.

Более того, в Германии уже создан специальный перечень профессий, в которых нуждается Германия.

«Уход за пожилыми людьми на первом месте, однако, в перечне еще 60 позиций. По состоянию на июль 2018 года временно находиться в Германии с целью поиска работы имеют право только иностранцы с высшим образованием. К тому же, визы выдают только при условии, что человек сможет финансово обеспечить свое проживание».