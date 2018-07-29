На какие работы ждут украинцев в Германии
Украинские заробитчане в ближайшее время смогут получить легальную работу в одной из наиболее престижных стран Евросоюза.
Об этом сообщают международные журналисты, пишет
«В первую очередь речь идет об уходе за пожилыми людьми. Также обещают сделать процедуру получения такой визы максимально прозрачной и без лишних бюрократических задержек», — говорится в сообщении.
Следует уточнить, что речь идет о Германии. Там министр труда Хубертус Хайль намерен отстаивать внедрение специальной шестимесячной визы, которая позволит наниматься на работу людям, даже без высшего образования, в сферах, где Германии не хватает рабочей силы.
Более того, в Германии уже создан специальный перечень профессий, в которых нуждается Германия.
«Уход за пожилыми людьми на первом месте, однако, в перечне еще 60 позиций. По состоянию на июль 2018 года временно находиться в Германии с целью поиска работы имеют право только иностранцы с высшим образованием. К тому же, визы выдают только при условии, что человек сможет финансово обеспечить свое проживание».
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29.07.2018 12:39