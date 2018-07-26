Госкомтелерадио пропустил в Украину 17,5 тыс. роSSийских печатных изданий

Разрешение на продажу

Госкомтелерадио пропустил в Украину 17,5 тыс. роSSийских печатных изданий
Фото: www.bagnet.org

Госкомтелерадио с мая 2017 года до июля нынешнего года выдал разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований роSSийской печатной продукции, однако отказал во ввозе 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания.

Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко в интервью изданию "Детектор медиа".

"С 22 мая 2017 года по 9 июля 2018 года Госкомтелерадио выдал разрешения на 17 тыс. 445 наименований роSSийской продукции. Разрешения, которые предусматривают ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 35 роSSийских, 5 украинских, одного молдавского и одного белорусского издательств, получили 14 компаний и предпринимателей", - отметил Наливайко.

На основании решений экспертного совета комитет дал 58 отказов в выдаче разрешений на ввоз 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания и аннулировал одно ранее выданное разрешение.

По его словам, импортеры стали более придирчиво относиться к отбору литературы, которую завозят в Украину.

Наливайко считает, что сокращение легального импорта книг из РФ создает новые ниши на украинском рынке и открывает перспективы для издателей.

Вместе с тем, председатель Госкомтелерадио напомнил, что в марте 2018 года комитет начал конфисковывать роSSийские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.

Напомним, в марте Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину двух книг беглого премьер-министра Николая Азарова и еще 159 изданий из РоSSии. Под запрет попали также книги Бориса Акунина и Эдуарда Радзинского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
Аферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривенАферист продал чужую квартиру почти за 4 млн гривен
РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
Польша выкупила Гданьскую судоверфь у ТарутыПольша выкупила Гданьскую судоверфь у Таруты
10 стран, в которых можно купить гражданство: от $24 млн до $100 000
Блок рекламы


Похожие новости
Водитель автобуса пытался незаконно ввезти в Украину из Польши более 10 тысяч пар носковВодитель автобуса пытался незаконно ввезти в Украину из Польши более 10 тысяч пар носков
В Украине введут санкции против 12 роSSийских издательствВ Украине введут санкции против 12 роSSийских издательств
ЕС признал Украину стратегической страной в транзите газаЕС признал Украину стратегической страной в транзите газа
Глава "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУГлава "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУ
Илона Маска несколько раз приглашали в Украину строить Gigafactory. Что его здесь ждет?
В Украину стали больше переводить денег из-за рубежаВ Украину стали больше переводить денег из-за рубежа
СБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидовСБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидов
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций
Украина стала полигоном для роSSийских химических отходовУкраина стала полигоном для роSSийских химических отходов
Последние новости
Подгружаем последние новости