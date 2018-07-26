Госкомтелерадио пропустил в Украину 17,5 тыс. роSSийских печатных изданий

Разрешение на продажу

Госкомтелерадио с мая 2017 года до июля нынешнего года выдал разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований роSSийской печатной продукции, однако отказал во ввозе 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания.

Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко в интервью изданию "Детектор медиа".

"С 22 мая 2017 года по 9 июля 2018 года Госкомтелерадио выдал разрешения на 17 тыс. 445 наименований роSSийской продукции. Разрешения, которые предусматривают ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 35 роSSийских, 5 украинских, одного молдавского и одного белорусского издательств, получили 14 компаний и предпринимателей", - отметил Наливайко.

На основании решений экспертного совета комитет дал 58 отказов в выдаче разрешений на ввоз 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания и аннулировал одно ранее выданное разрешение.

По его словам, импортеры стали более придирчиво относиться к отбору литературы, которую завозят в Украину.

Наливайко считает, что сокращение легального импорта книг из РФ создает новые ниши на украинском рынке и открывает перспективы для издателей.

Вместе с тем, председатель Госкомтелерадио напомнил, что в марте 2018 года комитет начал конфисковывать роSSийские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.

Напомним, в марте Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину двух книг беглого премьер-министра Николая Азарова и еще 159 изданий из РоSSии. Под запрет попали также книги Бориса Акунина и Эдуарда Радзинского.