Госкомтелерадио пропустил в Украину 17,5 тыс. роSSийских печатных изданий
Разрешение на продажу
Госкомтелерадио с мая 2017 года до июля нынешнего года выдал разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований роSSийской печатной продукции, однако отказал во ввозе 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания.
Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко в интервью изданию "Детектор медиа".
"С 22 мая 2017 года по 9 июля 2018 года Госкомтелерадио выдал разрешения на 17 тыс. 445 наименований роSSийской продукции. Разрешения, которые предусматривают ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 35 роSSийских, 5 украинских, одного молдавского и одного белорусского издательств, получили 14 компаний и предпринимателей", - отметил Наливайко.
На основании решений экспертного совета комитет дал 58 отказов в выдаче разрешений на ввоз 210,5 тысячи экземпляров изданий антиукраинского содержания и аннулировал одно ранее выданное разрешение.
По его словам, импортеры стали более придирчиво относиться к отбору литературы, которую завозят в Украину.
Наливайко считает, что сокращение легального импорта книг из РФ создает новые ниши на украинском рынке и открывает перспективы для издателей.
Вместе с тем, председатель Госкомтелерадио напомнил, что в марте 2018 года комитет начал конфисковывать роSSийские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.
Напомним, в марте Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину двух книг беглого премьер-министра Николая Азарова и еще 159 изданий из РоSSии. Под запрет попали также книги Бориса Акунина и Эдуарда Радзинского.
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25.07.2018 14:43