Nord Stream 2 начала укладку труб для нового газопровода в Германии

Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином.

Nord Stream 2 начала укладку труб для нового газопровода в Германии
Архивное фото
Фото: vedomosti.ru

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из РоSSии в Германию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

Отмечается, что на первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции. Nord Stream-2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах.

В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита роSSийского газа.

В мае президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2". Тогда он говорил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин снова пообещал сохранить транзит газа через Украину в случае строительства "Северного потока-2". Накануне встречи стало известно, что США готовят санкции против участников строительства газопровода.


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