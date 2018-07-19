Ярославский готов инвестировать до $70 млн в строительство нового аэропорта в Днепре

Государство должно профинансировать строительство взлетной полосы стоимостью порядка $120 млн.

Бизнесмен Александр Ярославский, владелец компании DCH, готов инвестировать на условиях частно-государственного партнерства $60-70 млн в строительство аэровокзального комплекса в Днепре.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепре в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Я переоформил аэропорт в Днепре на себя - то, что можно было переоформить", - заявил Ярославский.

Он отметил, что в свое время в горсовет Харькова передал ему аэропорт в аренду на 49 лет, а построенные им с нуля здания стали его собственностью, однако в Днепре несколько иная юридическая конструкция.

"Но она также позволяет при наличии государственного финансирования начать строительство терминального комплекса, рассчитанного на обслуживание 3,5-4 млн пассажиров в год", - отметил Ярославский.

По словам бизнесмена, государство должно профинансировать строительство взлетной полосы стоимостью порядка $120 млн, что на $80 млн дешевле, чем взлетная полоса в аэропорту "Харьков".

"Как только первая гривна от государства поступит, воткнется первая лопата в строительство. Думаю, будет привлечено до 3 тыс. строителей, которые могут сдать объект за 2,5-3 года", - добавил Ярославский.

Вместе с тем бизнесмен заявил, что если государство не выделит деньги на строительство полосы и перрона, то сооружение терминала бесполезно.

В марте мэр Днепра Борис Филатов сообщил о готовящемся строительстве нового международного аэропорта в городе. В фейсбуке он поделился ссылкой на новость о том, что бизнесмен Александр Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре. Утверждалось, что Ярославский достиг договоренности с местной властью, в частности с мэром города Борисом Филатовым, а также обсудил перспективы реализации проекта с Игорем Коломойским, бенефициаром компании "Днеправиа".

Терминал действующего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа", а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.