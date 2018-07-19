В "Нафтогазе" уточнили, что менеджмент получил ещё не всю премию

Менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» получил премии только по уже взысканной по результатам решения Стокгольмского арбитража части средств.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

«По транзитному контракту Нафтогаз выиграл около 4,7 млрд долларов. Это в дополнение к счетам на 56 млрд долларов, которые мы благодаря результатам арбитража спустили в шредер», — говорится в сообщении.

Как отметили в НАК, премии в мае были выплачены по уже полученной часть выигрыша. Арбитры засчитали более 2 млрд долларов компенсации в счет оплаты газа, который Украина уже получили от Газпрома. Именно эта сумма отражена в отчетности за 2017, с нее уплачены налоги. Именно из этой суммы 1% по решению наблюдательного совета был направлен на премии.

«Что касается остального выигрыша, ради которого мы сейчас арестовываем активы Газпрома в разных юрисдикциях, который так мозолит глаза россиянам, что даже их президент предложил договариваться, а Газпрому пришлось отменить выпуск евробондов, — то за это никаких премий Нафтогаз не выплачивал», — сообщили в пресс -службе.