Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"

Украина должна выплатить роSSийской компании $112 млн штрафа.

Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"
Фото: ukrekoteh.com

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, пишет enkorr.

Арбитраж еще в 2014 г. обязал Украину выплатить роSSийской компании $112 млн компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой "Приват".

Английский суд привел в исполнение решение арбитража еще в мае 2017 г., но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Напомним, что "Татнефть" потеряла контроль над дочерней компанией еще в 2007 году. Тогда предприятие при подозрительных обстоятельствах приобрела финансовая группа "Приват" Игоря Коломойского. Апелляционный суд города Сумы принял сомнительное решение вернуть компанию бывшему владельцу, который, в свою очередь, отдал контрольный пакет акций обществу "Приват". Все эти годы предприятием владели 6 оффшорных компаний, в распоряжении которых было почти 37% акций "Укртатнефти".

ПАО "Укртатнефть" - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. Переработка нефти в 2017 г. составила 2 473 тыс. т, что на 12,7% больше, чем в 2016 г. В 2017 г. "Укртатнефть" получила рекордный для себя убыток 2,4 млрд грн.


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