Хлор для очистки воды подорожал в два раза из-за остановки завода Коломойского

Водоканалы начали сталкиваться с нехваткой средств.

Остановка производства жидкого хлора на заводе "Днепразот" привела к резкому подорожанию этого вещества, используемого водоканалами для очистки воды.

"Цена повысилась более чем в два раза. По имеющемуся контракту мы закупали хлор по цене 22 тысячи за тонну. Сегодня на рынке хлора цена уже 45-46 тысяч, есть и более высокие цифры", - цитирует николаевское издание "Преступности.НЕТ" заявление гендиректора КП "Николаевводоканал" Бориса Дуденко.

По его словам, уже начались поставки хлора из Румынии и Молдовы, однако проблема от этого не исчезла.

"Если такая цена продержится и дальше, то нам до конца года не хватает около 3 миллионов гривен в тарифе", - заявил начальник водоканала.

Принадлежащий Игорю Коломойскому "Днепразот" - это единственное предприятие в Украине, которое производит жидкий хлор для очистки воды в кранах. Завод прекратил производство из-за дорогого газа. В результате более 170 украинских водоканалов остались без поставок дезинфектора, необходимого для обеззараживания питьевой воды. Запасов хлора в Украине может хватить максимум на несколько месяцев. Подавать к краны неочищенную воду запрещено.

6 июля "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания. Киев обеспечен жидким хлором в достаточном количестве, но в других регионах возможны проблемы.

Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя, например, на низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 13 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "ДнепрАзота".