Совет НБУ рекомендовал Нацбанку не покупать государственные ценные бумаги

Регулятор должен избегать операций по поддержке бюджетных расходов.

Совет Национального банка рекомендовал правлению НБУ отказаться от покупки государственных ценных бумаг.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета НБУ, который опубликовал глава Совета Богдан Данилишин в фейсбуке.

"Совет рекомендовал правлению при осуществлении предусмотренных законом "О Национальном банке Украины" операций продолжить воздерживаться от проведения операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Кроме того, Национальному банку рекомендуется воздерживаться от осуществления операций по покупке государственных ценных бумаг, а также установить параметры по верхней границе объема государственных ценных бумаг в портфеле Национального банка Украины", - говорится в нем.

Совет НБУ поручил правлению к 1 октября 2018 года разработать методологию расчета и установления параметров верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ.

Согласно стратегии монетарной политики, которую утвердил Совет НБУ, Национальный банк совместно с правительством должен концентрировать усилия на создании макроэкономических условий для низкой и стабильной инфляции. Это взаимодействие должно происходить исключительно при условии соблюдения принципа независимости последнего. НБУ обязан избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Напомним, осенью 2017 года Кабмин принял решение провести реструктуризацию облигаций внутреннего государственного займа, которые находятся в собственности Национального банка Украины, на сумму 219,6 млрд гривен. Облигаций с погашением в 2017-2020 годах было решено обменять на две группы объемом 74,4 млрд и 145,17 млрд (с привязкой к инфляции) со сроком оборота от 7 до 31 года.