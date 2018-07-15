Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести санкции против 12 роSSийских издательств.

Об этом сообщается сайте Госкомтелерадио, пишет Вероятно.

Комитет провел собственный мониторинг, на основе которого был сделан вывод о том, что книги этих издательств пропагандируют ликвидацию независимости Украины, насилие, разжигание межэтнической, рассовой, религиозной вражды и совершение террористических актов. В этом Перечне книжних изданий от Госкомтелерадио уже 184 книги.

Среди авторов, которых запретили – роSSийский писатель, советник главы группировки «ДНР» и бывший заместитель батальона Захар Прилепин, а также писатели – Эдуард Лимонов и Анатолий Терещенко, Дмитрий Goblin Пучков, Павел Губарев, Александр Дугин, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.