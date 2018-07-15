В Украине введут санкции против 12 роSSийских издательств
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести санкции против 12 роSSийских издательств.
Об этом сообщается сайте Госкомтелерадио, пишет
Комитет провел собственный мониторинг, на основе которого был сделан вывод о том, что книги этих издательств пропагандируют ликвидацию независимости Украины, насилие, разжигание межэтнической, рассовой, религиозной вражды и совершение террористических актов. В этом Перечне книжних изданий от Госкомтелерадио уже 184 книги.
Среди авторов, которых запретили – роSSийский писатель, советник главы группировки «ДНР» и бывший заместитель батальона Захар Прилепин, а также писатели – Эдуард Лимонов и Анатолий Терещенко, Дмитрий Goblin Пучков, Павел Губарев, Александр Дугин, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.
«Названия «произведений» говорят сами за себя — «Киевская хунта», «Кровавые преступления бандеровской хунты», «Киев капут», «Конец проекта «Украина», «Украина в огне евроинтеграции», «Сверхчеловек говорит по-русски», «Великая Сталинская империя» и др. Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций», – говорится в сообщении Госкомитета.
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15.07.2018 21:54