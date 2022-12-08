Українцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введуть

На фоні регулярних ракетних обстрілів і дефіциту електроенергії, стабілізаційні графіки відключення електрики застосовуватимуться до кінця березня. Про це повідомили у ДПЕК, зазначивши, що коли навесні почнеться потепління та знизиться споживання електрики, можна буде говорити про стабільну подачу електроенергії, але лише у разі, що до цього часу агресор не завдасть катастрофічних ударів по українській інфраструктурі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що заміна знищених російськими обстрілами трансформаторів розпочнеться не раніше весни, адже перші з них прийдуть в Україну в березні-квітні. Процес доставки обладнання ускладнюється логістикою, адже один трансформатор важить до 250 тонн.

Після ракетної атаки 5 грудня продовжуються екстрені відключення електроенергії у Київській, Дніпропетровській, Закарпатській областях. На Одещині тривають аварійні відключення. При цьому тривалість вимкнень вже скорочують. Це означає, що за день-два мешканців цих областей повернуть до стабілізаційних відключень світла, якщо не буде нових обстрілів.

З графіками відключень світла мешканці областей можуть ознайомитись на сайтах обленерго, а також на Facebook-сторінках своїх міських та районних адміністрацій. У разі аварійних відключень графіки змінюються щодня.

Президент Володимир Зеленський напередодні зазначив, що відновити 100% енергосистеми до довоєнного рівня наразі неможливо. Тому у більшості міст та районів зберігаються графіки відключень. Найбільше обмежень застосовують у Києві, Київській, Львівській, Житомирській Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.

"Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики - майже щодня додаємо ще обсяг. Але варто не забувати - і не забувати всім - що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час", - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що українцям по-новому рахуватимуть плату за електроенергію під час війни.