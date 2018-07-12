Минобразования назвало 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест

Больше всего мест госзаказа на специальностях "Среднее образование" и "Медицина".

Министерство образования и науки опубликовало список 10 специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее количество бюджетных мест для поступающих в вузы.

Об этом сообщает пресс-центр министерства.Так, больше всего мест госзаказа получили такие 10 специальностей:

Среднее образование (по всем предметным специальностям) - 7475 мест;

Медицина - 4507;

Компьютерные науки - 3216;

Правоведение - 3090;

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика - 2736;

Строительство и гражданская инженерия - 2650;

Филология (все языковые направления) - 2210;

Отраслевое машиностроение - 2025;

Компьютерная инженерия - 1951;

Правоохранительная деятельность - 1910.

Как сообщалось, с 12 июля в электронных кабинетах поступающих открыта возможность подачи заявлений на поступление. МОН просит всех абитуриентов еще раз проверить информацию в электронном кабинете до того, как регистрировать первое заявление на поступление в вуз. Минобразования также просит абитуриентов не спешить подавать электронные заявления в первый день, так как регистрация будет длиться до 26 июля.