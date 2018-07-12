Минобразования назвало 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест
Больше всего мест госзаказа на специальностях "Среднее образование" и "Медицина".
Министерство образования и науки опубликовало список 10 специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее количество бюджетных мест для поступающих в вузы.
Об этом сообщает пресс-центр министерства.Так, больше всего мест госзаказа получили такие 10 специальностей:
- Среднее образование (по всем предметным специальностям) - 7475 мест;
- Медицина - 4507;
- Компьютерные науки - 3216;
- Правоведение - 3090;
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика - 2736;
- Строительство и гражданская инженерия - 2650;
- Филология (все языковые направления) - 2210;
- Отраслевое машиностроение - 2025;
- Компьютерная инженерия - 1951;
- Правоохранительная деятельность - 1910.
Как сообщалось, с 12 июля в электронных кабинетах поступающих открыта возможность подачи заявлений на поступление. МОН просит всех абитуриентов еще раз проверить информацию в электронном кабинете до того, как регистрировать первое заявление на поступление в вуз. Минобразования также просит абитуриентов не спешить подавать электронные заявления в первый день, так как регистрация будет длиться до 26 июля.
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12.07.2018 18:19