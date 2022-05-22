Зарплата учителей стала ниже: в Минобразования объяснили ситуацию

Украинские учителя массово жалуются на невыплату заработной платы. Задержки с выплатой заработанного начались и в регионах, и в столице. Кроме того, зарплата учителей стала ниже той, которую они получали до войны. Впрочем, в такой ситуации оказались не только учителя, но и другие бюджетники.

В Украине сократили зарплату учителей: в Минобразования разъяснили ситуацию

Причину сокращения зарплат учителей разъяснили в Минобразования. Как выяснилось, образовательную субвенцию правительство сократило на 10% еще постановлением от 1 апреля. В результате уменьшения общих расходов на образование, зарплата учителям также будет сокращена на 17%. То есть, ежемесячно они будут получать в среднем на 17% меньше, чем раньше. Так продлится, по крайней мере, с июня по декабрь текущего года.

Аналогичная ситуация с выплатой зарплат наблюдается и в других бюджетных отраслях. Всюду заработки стали ниже. Все сэкономленные таким образом деньги идут в резервный фонд госбюджета, из которого берут средства на финансирование ВСУ.

В Украине сократили зарплату учителей: в Минобразования разъяснили ситуацию
Задержка с выплатой заплат, даже уменьшенных, очевидно, происходит из-за кассовых разрывов единого казначейского счета. То есть, деньги на финансирование зарплат и социальных выплат не успевают поступать в бюджет или поступают в неполном объеме. Поэтому возникают задержки с выплатой зарплат.

"Официальных заявлений Министерства финансов или Госказначейства на этот счет еще не было. Казначейство не пропускает финансирование даже по защищенным статьям расходов – заработные платы, социальные выплаты во многих бюджетных учреждениях пока на паузе", - говорится в сообщении Центра анализа публичных финансов и публичного управления.

Поскольку война продолжается, и пока нет никаких мощных факторов, способствующих быстрому восстановлению экономики, следует ожидать, что такие кассовые разрывы будут возникать постоянно. Причем чем дольше будет длиться война, тем продолжительнее они будут.

Напомним, стало известно, в каких регионах Украины с начала войны выросли зарплаты.


Марченко Любов, Тудей

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