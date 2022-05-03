Минфин разместил военные облигации на 7,1 млрд гривень

Министерство финансов Украины 3 мая разместило военные облигации на сумму 7,1 млрд. гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Сегодня Министерство финансов разместило военные облигаций на сумму 7,1 млрд гривень", - сказано в сообщении.

Напомним, НБУ в марте-мае купил военных облигаций на 70 млрд. грн. Регулятор призвал банки более активно покупать ОВГЗ, поскольку печать денег Нацбанком несет риски для макрофинансовой стабильности.

Напомним, ежемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны годовой довоенный бюджет.