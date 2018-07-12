Смелянский назвал условия продления контракта с "Укрпочтой"

Гендиректором "Укрпочты" без приставки и.о. он назначен 4 июля.

?Смелянский назвал условия продления контракта с "Укрпочтой"
Фото: www.rbc.ua

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский подал заявление об отставке. Об этом топ-менеджер заявил журналистам, передает ЦТС.

Смелянский подал заявление об отставке с датой до 31 августа, и до этого времени будет работать. Контракт у него закончился 2 июля.

Гендиректор ПАО заявил, что готов продлить контракт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы. Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - сказал Смелянский.

Напомним, что лишь на прошлой неделе Кабмин утвердил Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании. До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности.

Согласно одобренному протокольному решению Кабмина от 5 июля, Мининфраструктуры в месячный срок обязали обеспечить заключение контракта со Смелянским.

Смелянский фактически возглавляет монополиста почтовой связи Украины с 2016 года. После реорганизации "Укрпочты" из госпредприятия в публичное акционерное общество Смелянский "исполнял обязанности" гендиректора. 2017 год "Укрпочта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.


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